Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını mutlu edecek yeni proje!
BKM yapımcılığın hazırlıklara başladığı ilk Türk kadın sinema oyuncusu Cahide Sonku'nun hayatı dizi oluyor. Yapım ekibi projede Cahide Sonku'nun hayat hikayesini canlandırması için Serenay Sarıkaya ile masaya oturdu.
BKM yapımcılık Türkiye'nin ilk kadın yönetmen ve sinema oyuncusu olan ve 61 yaşında vefat eden Cahide Sonku'nun hayatını dizi yapmak için harekete geçti.
2023 yılında yayınlanması planlanan uzun soluklu proje için hazırlılara başlandı. Efsanevi oyuncunun hayatını oynayacak isim için arayışta olan yapım ekibi, ilk olarak Serenay Sarıkaya ile masaya oturdu.
Çekim takvimi nedeni ile Bergen filminde başrol oynayamayan Serenay Sarıkaya'nın yerine 'Bergen' rolüne Farah Zaynep Abdullah hayat vermişti.
5.5 milyon kişiye ulaşarak bir rekor kıran filmde yer alamadığı için üzüldüğü konuşulan Serenay Sarıkaya’nın “Cahide” projesine sıcak baktığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.