Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'lı itiraf! Çağatay Ulusoy iddiasına cevap verdi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile bir mekanın mal kabul kapısından çıkarken görüntülendi. Ardından da basından kaçmadığını söyleyip çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Geçtiğimiz akşam, olaylı aşıkları Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bir stand up gösterini beraber izledi. Basın mensupları ise kendilerini mekanın kapısının önünde bekledi. Bu haberi alan Yılmaz ve Serenay çözümü mekanın mal kabul kapısından çıkmakta buldu.
Hatta ikili, beraber görüntü vermemek için mekanın güvenlik görevlilerine bir de barikat kurdurdu. Yaklaşık 1 saat kuliste sohbet eden çift, çıkışlarını ise mal kabul otoparkından yaptı ve mekandan ayrı ayrı çıktı. Cem Yılmaz Levent’teki villasına giderken, sevgilisi Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evinin yolunu tuttu.
Serenay Sarıkaya, önceki gün ise Cem Yılmaz'la görüntüsü çekilmemesi için korumalar tarafından magazin basının önüne duvar örüldüğünün kendisine söylemesi üzerine "Bizim öyle bir talebimiz olmadı. Öyle bir durum olsa şimdi de konuşmaya gelmezdim" dedi.
Muhabirlerin, "Sizi henüz yan yana görüntüleyemedik. Birlikte ne zaman göreceğiz?" diye sorması üzerine Sarıkaya, "Nasıl yakalayamadınız bu zamana kadar ben de şaşırdım" itirafında bulundu.