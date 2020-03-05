Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'lı itiraf! Çağatay Ulusoy iddiasına cevap verdi

Serenay Sarıkaya, önceki gün ise Cem Yılmaz'la görüntüsü çekilmemesi için korumalar tarafından magazin basının önüne duvar örüldüğünün kendisine söylemesi üzerine "Bizim öyle bir talebimiz olmadı. Öyle bir durum olsa şimdi de konuşmaya gelmezdim" dedi.