Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığının ardından ilk açıklama
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde 4 yıllık ilişkilerine ''Heyecanımızı kaybettik'' diyerek son vermişti. Serenay'dan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi.
Oyuncu çift Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığı herkesi şaşırttı. 4 senedir birlikte olan ünlü çift, ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek ayrılıklarını açıkladı. Ayrılığın ardından Serenay Sarıkaya'nın bir iş adamı ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Konuyla ilgili çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyan Sarıkaya, bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Sarıkaya, ''Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum!
Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim'' açıklamasında bulundu.