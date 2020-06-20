Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın karakolluk olduğu iddiası olay oldu açıkladı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Sarıkaya'nın annesinin karakolluk olduğu iddiaları dilden dile dolandı. Yılmaz, bu iddiaya cevabı verdi.
Her hafta gündem olmayı başaran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında ortaya atılan son iddia, duyanların ağzını açık bıraktı. Uçankuş’un iddiasına göre, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya’nın annesi Ümran Hanım karakolluk oldu.
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Bodrum’da dün karakolda 3 saat geçirdikleri iddia edilen çiftten Cem Yılmaz, bu iddialara sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi.
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Üç ismin neden karakolluk olduğu merak edildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Ümran Hanım hakkında bir şikayet yapıldığı iddiaları dillendirildi. Bir diğer iddia ise üçlünün tehdit edildiğine dairdi.
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Cem Yılmaz, söz konusu iddialarla ilgili Twitter’dan bir açıklama yaptı ve ''Uydurma'' dedi.
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