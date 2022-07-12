Serenay Sarıkaya siyah bikinisiyle yaktı geçti! Ayaklarına taktıkları olay oldu...
Paylaşımlarıyla, söyledikleriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde işletmeci Umut Evirgen ile aşklarını ilan etmiş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşkları tam gaz devam eden çift şu sıralar Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sarıkaya tatil karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak siyah bikinisiyle taktığı takılarla paylaşım yapan Sarıkaya'nın o pozu beğeni yağmuruna tutuldu...
Özel hayatı ile sık sık magazin basınında yerini alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Serenay Sarıkaya'nın doğum gününden sarmaş dolaş bir kareyi yayınlayan Umut Evirgen ilişkilerini bu şekilde duyurmuştu.
Aşkları tam gaz devam eden ünlü çifti, şu sıralar Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Serenay Sarıkaya, tatil karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor
Bir süredir tatilde olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Serenay Sarıkaya, kumsalda geçildiği yeni kareleri paylaştı. Ünlü oyuncunun pozları kadar takıları da olay oldu.
Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Sarıkaya, son olarak kumsalda çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.