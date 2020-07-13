Serenay Sarıkaya Ozan Güven ve Cem Yılmaz iddialarına ateş püskürdü
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Evlenmeleri beklenen çiftin, ayrılık sebepleri ise herkesin merak konusu oldu. Sarıkaya, açıklama yaptı.
Ege sahillerinde tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın gözlerden uzak sürdürdükleri mutlu birliktelikleri son bulduğu iddia edildi. İlişki süresince hem Serenay Sarıkaya'nın hem de Cem Yılmaz'ın çok yıprandığı iddiaları dilden dile dolanmaya başladı.
Ayrılık teklifinin Cem Yılmaz'dan geldiği ve Serenay Sarıkaya'nın bu teklife karşı çıkmadığı iddialar da arasında yerini aldı. UçanKuş'un haberine göre, ünlü çiftin ayrılma sebebi, Cem Yılmaz’ın en yakın arkadaşı Ozan Güven’in Serenay Sarıkaya’ya platonik aşık olması.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açılmıştı. Cem Yılmaz sonrasında Ozan Güven’le barışmıştı ama son yaşanan şiddet iddialarında Serenay Sarıkaya, Cem’in ortadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Zaten çift arasında gerginlik vardı bu tartışma ayrılığı tetikleyen nedenlerden biri olduğu iddia edildi.
Serenay Sarıkaya açıklama yaptı
Ozan Güven konusunda sessiz kalmakla eleştirilen, Cem Yılmaz’dan ayrıldığı konuşulan Serenay Sarıkaya “Neden beni ilgilendirmeyen konuların ana kahramanı olmak zorundayım” sözleriyle isyan etti. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan Sarıkaya arkaya arkaya gelen haberlerden ve takipçilerinin üzerinde yarattığı baskıdan sıkılmış olacak ki tepkisini şu sözlerle dile getirdi: