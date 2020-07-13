Serenay Sarıkaya Ozan Güven ve Cem Yılmaz iddialarına ateş püskürdü

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açılmıştı. Cem Yılmaz sonrasında Ozan Güven’le barışmıştı ama son yaşanan şiddet iddialarında Serenay Sarıkaya, Cem’in ortadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Zaten çift arasında gerginlik vardı bu tartışma ayrılığı tetikleyen nedenlerden biri olduğu iddia edildi.