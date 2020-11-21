Serenay Sarıkaya makyajsız hallerini paylaştı sosyal medya sallandı
Cem Yılmaz'la yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Makyajsız pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı yıktı geçti.
Bir süredir Cem Yılmaz'la birlikte olan geçtiğimiz günlerde de yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, bol bol paylaşım yapıyor. Son olarak makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Serenay Sarıkaya, çokça beğeni topladı.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan zaman zaman sıfır makyajlı pozlarını paylaşıyor.
Beğenilerin yanı sıra Sarıkaya'nın makyajsız haline birçok övgü dolu yorumlar da geldi.
Öte yandan Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla Instagram hesabından fotoğraf paylaşmıştı.