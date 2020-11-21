Serenay Sarıkaya makyajsız hallerini paylaştı sosyal medya sallandı

Bir süredir Cem Yılmaz'la birlikte olan geçtiğimiz günlerde de yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, bol bol paylaşım yapıyor. Son olarak makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Serenay Sarıkaya, çokça beğeni topladı.