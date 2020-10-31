Serenay Sarıkaya ile annesi İzmir depremine dönüş yolunda yakalandı
Serenay Sarıkaya, dün İzmir'de 6,6 şiddetinde yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Serenay Sarıkaya da sosyal medya hesabından deprem esnasında annesi ile beraber İzmir'den dönüş yolunda olduklarını anlattı.
Deprem esnasında annesi Ümran Seyhan'la İzmir'den dönüş yolunda olduklarını belirten Serenay Sarıkaya, "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir’den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..." ifadelerini kullandı.
Serenay Sarıkaya: 1 Temmuz 1991, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.
İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin’in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.