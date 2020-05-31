Serenay Sarıkaya fırtınası esecek! Hayranlarına müjdeli haber geldi
Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, yıllar sonra yine internete göz kırptı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkını sonlandırdıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya, ilk dijital dizisi olan 'Fi' den sonra bir internet yapımında yine yer alabilir.
Dizi sonrası iki sezondur ‘Alice’ adlı oyunla sahnede olan Sarıkaya, dijital bir dizi için görüşmelere başladı. İnternet üzerinden toplantılara katılan Sarıkaya, setlere özlediğini ifade etti. Oyuncu, yeni sezonda ayrıca ‘Bergen’ filminde kamera karşısına geçecek.
Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasında bir fotoğraf yüzünden gerginlik yaşanmış ve çiftin arasında ilk kriz çıkmıştı. İkili daha sonra tekrar bir araya gelerek sorunu çözmüşlerdi.
Serenay Sarıkaya Kimdir?
Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.