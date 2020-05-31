Serenay Sarıkaya fırtınası esecek! Hayranlarına müjdeli haber geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkını sonlandırdıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya, ilk dijital dizisi olan 'Fi' den sonra bir internet yapımında yine yer alabilir.