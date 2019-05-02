Serenay Sarıkaya ayrılık sorularını yanıtlamak istemeyince bakın ne yaptı
Geçtiğimiz günlerde üç yıldır birlikte olduğu Kerem Bursin ile yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, kadrosunda yer aldığı Alice Müzikali ekibiyle beraber 23. Afife Jale Ödülleri’ne katıldı. Gece boyunca sessizliğini koruyan Sarıkaya, gazetecilerin ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin bu seneki başarısının ardından 23. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ne ekip arkadaşlarıyla beraber katıldı. Tiyatro dünyasının en prestijli ödül töreni olan Afife Jale Ödülleri gecesine Sarıkaya, giydiği derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile beğeni topladı.
Alice Müzikali, 23. Afife Jale Ödülleri’nde 'Haldun Dormen Özel Ödülü' kazandı. Ekibin mutluluğu gözlerinden okundu. Ödül heyecanını yaşayan Serenay Sarıkaya kırmızı halıda basına poz verdi.
Sarıkaya, birkaç gün önce yüzü olduğu bir markanın gecesinde kameralar karşısına geçmiş ve Kerem Bürsin'le aşklarının neden bittiği sorusuna "Daha sonra konuşuruz" cevabını vermişti.
Güzel oyuncu, dün geceki ödül töreninde de sessizliğini korudu. Kırmızı halıda gazetecilerin ayrılık sorularını yanıtlamayan Serenay Sarıkaya, tören bitiminde aynı sorularla tekrar karşılaşmak istemeyince mekanı arka kapıdan terk etti.