Seren serengil'in 'reytingsiz' eleştirisine Seda Sayan'dan 'Cengiz İmren'li yanıt
STAR TV Sabahların Sultanı Seda Sayan programında ünlü şarkıcı Cengiz İmren'i konuk eden Seda Sayan'ın bu hamlesi, sosyal medyada, kendisine 'reytingsiz' diyen Seren Serengil'den 'intikam aldı' diye yorumlandı.
Seren Serengil, Star TV'de ekranlara gelen Seda Sayan'ın sunduğu ve format değiştirdiği ilk gün olan 6 Eylül Pazartesi ezeli düşmanlığını her fırsatta dile getirdiği Gülben Ergen'i ağırlayınca sosyal medyadan 'iki reytingsiz' diye paylaşım yaparak gündeme bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan ise bu 'reytingsiz' çıkışının intikamını bugünkü yayında ald abahın Sultanı' programında Seren serengil'in dün ezeli düşmanı Gülben Ergen'i, bugün ise eski eşi Cengiz İmren'in konuk etti. İmren ve Serengil bir dönem evli kalmış ve sonrasında olaylı şekilde boşanmıştı.
"Ya ablacığım konuklarını iyi seç"
Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programındaki sansasyonel açıklamalarıyla adeta magazin dünyasını yönlendiren seren Serengil ise yine altta kalmayarak "Ya ablacığım konuklarını iyi seç. Sen zaten devrini tamamladın, bari gelenler sevilen ve seyredilen isimler olsun" diye paylaşım yaptı.
Serengil önceki gün Star Tv'de Gülben Ergen'in konuk olduğu ve sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği 'Sabahın Sultanı' programını eleştirmişti. Bugün programa eski eşi Cengiz İmren'in konuk olmasıyla tekrar programı eleştiren Serengil, Sayan'ın 23 Ağustos'ta yeni sezona start vererek izleyiciyle buluşan 'Sabahın Sultanı' programının reyting göremediğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Seren Serengil'in o paylaşımı..