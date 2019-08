Seren Serengil'e Yaşar İpek'ten 'çıplak videolarım mı çıkacak' tepkisi sağlık durumu nasıl

''Madem bu kadar iğrenç anlattığına göre her gün sana şiddet uygulayan şizofren bir insandım ben.! Sormazlar mı "be kızım her yarım saatte bir nasıl fotoğraflar koydun "kocam" "aşk" "sevgi" diye her anımızı her saniyemizi paylaştın? Benden dayak yiyerek küfür yiyerek mi yaptın bunları diye sormazlar mı? Ne istedin duygularımdan senden başka ne vardı hayatımda?