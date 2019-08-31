Seren Serengil'e Yaşar İpek'ten 'çıplak videolarım mı çıkacak' tepkisi sağlık durumu nasıl
Şiddet gördüğünü iddia eden Seren Serengil'e Yaşar İpek'ten yanıt gecikmedi. Seren Serengil'in sağlık durumu bakın nasıl, hastane odasından paylaştı.
Seren Serengil'in Yaşar İpek'ten iki sene boyunca öldüresiye dayak yediğini söylemesi üzerine İpek, bu iddialara sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yaşar İpek, şu sözleri yazdı:
''Madem bu kadar iğrenç anlattığına göre her gün sana şiddet uygulayan şizofren bir insandım ben.! Sormazlar mı "be kızım her yarım saatte bir nasıl fotoğraflar koydun "kocam" "aşk" "sevgi" diye her anımızı her saniyemizi paylaştın? Benden dayak yiyerek küfür yiyerek mi yaptın bunları diye sormazlar mı? Ne istedin duygularımdan senden başka ne vardı hayatımda?
Benden önce 20'li yaşlarından beri defalarca yapmaya çalışıp Allahın nasip etmediği çocuğu şimdi ilk kez benle yapıyormuş gibi beni linç ettirmeye hiç utanmıyor musun Seren? Daha 30 günlük sebinin yaygarasına girdin, bütün Türkiye'ye duygu sömürüsü yapmaya devam ediyorsun, Sen bu kadar mı kötüsün?
Vicdanın kalbin öyle olmadığını bildiği halde! Ben seni bir kadınla mı aldattım? Ben seni evde bırakıp sokaklarda mı dolaştım? Herkesle her anımızı paylaştın ne zaman yanında olmadım? Her şeyi gercek sandım aşkına inandım, ailemi dostlarımı terk ettim yanında kalmadım mı Seren!! Bütün bunları seni döverek mi sana şiddet uygulayarak mı yaptım Seren?