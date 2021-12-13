Seren Serengil'den son durumuyla ilgili korkutan açıklama: Ameliyat masasında kalabilirim!

Ölüm riskinin olduğunu söylüyor

Uzun süredir Dumping Sendromu ile mücadele eden ve karaciğer ile pankreası iflas etmek üzere olan Seren Serengil, hızla kilo kaybetmeye devam ediyor. Ölüm riskinin olduğunu söyleyen Serengil, sağlık durumu hakkında ekranları başındaki sevenlerini bilgilendirdi.