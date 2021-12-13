Seren Serengil'den son durumuyla ilgili korkutan açıklama: Ameliyat masasında kalabilirim!
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil , cuma günü 6 saat sürecek bir ameliyata girecek. Bugünkü canlı yayında sağlık durumundan bahseden Serengil, "Doktorum ameliyat masasında kalabileceğimi söylüyor. Organlarıma kan gitmiyor" dedi.
BEYAZ TV'de hasta içi sabah saatlerinde canlı yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın magazin yorumcularından Seren Serengil, kilo vermek isterken Dumping Sendromu'na yakalanması ve sağlığını kaybetmesinin ardından, cuma günü 6 saat sürecek bir ameliyata gireceğini duyurdu. Bugünkü Söylemezsem Olmaz canlı yayınında sağlık durumundan bahseden Serengil, "Doktorum ameliyat masasında kalabileceğimi söylüyor. Organlarıma kan gitmiyor" dedi. Seren Serengil, sıklıkla söylediği 'pişmanım' açıklamasını yeniden yaparak, obezite gibi ciddi bir rahatsızlığı olmayan kimsenin tüp mide ameliyatı olmaması gerektiğini söyledi.
Ölüm riskinin olduğunu söylüyor
Uzun süredir Dumping Sendromu ile mücadele eden ve karaciğer ile pankreası iflas etmek üzere olan Seren Serengil, hızla kilo kaybetmeye devam ediyor. Ölüm riskinin olduğunu söyleyen Serengil, sağlık durumu hakkında ekranları başındaki sevenlerini bilgilendirdi.
"Erken ameliyat kararı alındı"
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sağlık durumundan bahseden Seren Serengil, cuma günü ameliyat olacağını belirterek "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş.
"Cuma sabahı ameliyat oluyorum"
Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Vücut kaldıramayabilirmiş... Çok korkuyorum, 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.