Seren Serengil'den şoke eden iddia Yaşar İpek yanında olmayınca anlattı
Seren Serengil, hamileliğinin sevincini yaşarken Yaşar İpek ile evliliğine gölge düştü. Serengil'in bebeği için doktor kontrolüne tek gitmesi patlak verdi. Yaşar İpek'in yanında olmamasını şaşırtan iddialarla açıkladı.
Hayatını Yaşar İpek ile birleştiren Seren Serengil, çocuk özlemini her fırsatta dile getirirken müjdeli haberi sonunda büyük bir mutluluk ile duyurmuş, hamilelik haberi hayranlarını da büyük bir sevince boğmuştu ki Serengil'in evliliğine gölge düşmesi bu mutluluğa da gölge düşürdü.
Yaşar İpek ile Seren Serengil'in boşanacakları iddia edilirken Serengil'in doktor kontrolüne yalnız gitmesi bu iddiaları daha da güçlendirdi. Sosyal medya hesabından ultrason görüntülerini paylaşan Serengil'in yanında Yaşar İpek'in olmayışını takipçileri fark edince Serengil'i yorum yağmuruna tuttular.
Seren Serengil ise gelen bir yoruma verdiği cevabı ile herkesi şaşırttı. Bir takipçisi, ''Eşiniz nerede kusura bakmayın ne olursa olsun yanınızda olmalıydı'' demesi üzerine Serengil, ''Onun içinde iki tane şeytan var maalesef şu an ya o şeytanlardan kurtulacak ya da biz ondan'' diyerek Yaşar İpek'ten boşanabileceğinin sinyalini bir kez daha verdi.
Serengil yaptığı bir başka yorumda ise "Bizim eve büyü yapılmış hiç inanmazdım ama 4 gün önce bulduk. Eşimle ayrılalım diye yapılmış. İçindekileri hocaya okuttuk. Bu nasıl bozulur hiç anlamıyorum çünkü" açıklamasıyla da sosyal medyanın gündemine geldi.