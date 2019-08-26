Seren Serengil'den şoke eden iddia Yaşar İpek yanında olmayınca anlattı

Seren Serengil ise gelen bir yoruma verdiği cevabı ile herkesi şaşırttı. Bir takipçisi, ''Eşiniz nerede kusura bakmayın ne olursa olsun yanınızda olmalıydı'' demesi üzerine Serengil, ''Onun içinde iki tane şeytan var maalesef şu an ya o şeytanlardan kurtulacak ya da biz ondan'' diyerek Yaşar İpek'ten boşanabileceğinin sinyalini bir kez daha verdi.