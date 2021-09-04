Seren Serengil'den Gülben Ergen'e ağır mesaj: Evli adam avcısı, selülitlerini salla da...
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in konserini duyurduğu paylaşımında 'dostlar sahneden düşmanlar evinden izleyecek' paylaşımına, aralarında ezelden beri çekişme olduğu bilinen ünlü magazin sunucusu Seren Serengil'den ağır cevap: Selülitli bacaklarını salla da erisin, evli adam avcısı...
Sunucu Seren Serengil, kavgalı olduğu Gülben Ergen'e fena yüklendi. 17 Eylül'deki konseriyle ilgili "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecek" diyen Ergen'e sert çıkan Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Gülben Ergen'le uzun süredir kavgalı olduğu Seren Serengil arasındaki polemik sürüyor. 17 Eylül'deki konseri öncesinde "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler" diyen Ergen, üstü kapalı olarak Seren Serengil'i hedefe koydu. Serengil'den Ergen'e yanıt gecikmedi.
"Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın"
Seren Serengil, "Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi'nden bile kovuldun. Seda Sayan'a şükret. O araya girmiş işte! Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir kere sahne alırsın" diyerek Ergen'e çattı.
"Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı"
Sözlerini sürdüren Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı!" diyerek şoke etti.