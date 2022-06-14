Seren Serengil'den cinsel ilişki itirafı! Kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle..

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatından sonra 43,5 kiloya kadar düşmüş, yanlış ameliyattan dolayı sağlık sorunlarıyla boğuşmuştu. Ünlü isim, konuk olduğu bir YouTube programında yaşadıklarını anlattı. Mustafa Tohma ile aşk yaşayan Serengil, cinsellik itirafı yine dikkatleri üzerine çekti.