Seren Serengil'den cinsel ilişki itirafı! Kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle..
Geçirdiği mide ameliyatıyla verdiği kilolarıyla ve estetik operasyonlarıyla son zamanlarda dikkat çeken şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, konuk olduğu bir YouTube programında yaşadığı zor günleri anlattı. Mustafa Tohma ile aşk yaşayan Serengil hakkında bilinmeyenleri anlatırken, cinsellik ile ilgili yaptığı bir açıklama çok dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatından sonra 43,5 kiloya kadar düşmüş, yanlış ameliyattan dolayı sağlık sorunlarıyla boğuşmuştu. Ünlü isim, konuk olduğu bir YouTube programında yaşadıklarını anlattı. Mustafa Tohma ile aşk yaşayan Serengil, cinsellik itirafı yine dikkatleri üzerine çekti.
Seren Serengil, zayıflama uğruna bıçak altına yatmış ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü.
Geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunan Seren Serengil, zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatmıştı.
Sağlık sorunlarıyla sık sık magazin gündeminde ünlü sunucu, katıldığı programda cinsellik itirafıyla şaşırttı.