Seren Serengil 'zina yasası' istedi 'Bekaret' skandalı hatırlatıldı!

"Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması"

Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum. Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" ifadesini kullandı. Serengil, sözlerinin tartışma yaratmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından da tartışma yaratan o açıklamalarına devam etti. İşte o açıklama...