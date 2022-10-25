Seren Serengil yorumlarıyla yine pes dedirtti! Reha Muhtar'a destek oldu!
Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında velayet ve şiddet davası yaşanmıştı. Seren Serengil bu dava ile ilgili konuştu. Her fırsatta Reha Muhtar'a destek olduğunu ifade eden Seren Serengil, Reha Muhtar'ın çocuklarına vuracak bir baba olmadığı söyledi.
Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil yorumlarıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Bu sefer de Reha Muhtar konusunda yorum yaptı.
Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın şiddet uyguladığına dair ses kayıtlarını mahkemeye sunmuştu. Seren Serengil bu kayıtlarla ilgili yorum yaptı.
Seren Serengil'in bu konuşmaları, şiddeti meşrulaştırması ve Reha Muhtar'a bu konuda destek vermesi sosyal medyada hoş karşılanmadı.
"Çocuklara 1 yaşından beri Reha Bey baktı. Onları uzaktan izlediğim için Allah herkese böyle bir baba nasip etsin dedim. Velayet babada olduğu için anne de sadece görüş günlerinde görüyor.'' dedi.