Seren Serengil Yaşar İpek boşanamadı olaylı ayrılık ertelendi
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in boşanma davası bugün görüldü fakat ikili boşanamadı. Mahkeme, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.
Skandal ayrılık ertelendi. Şarkıcı Yaşar İpek ve Seren Serengil, davasının ilk duruşması, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya şarkıcı Yaşar İpek, sunucu Seren Serengil ve tarafların avukatları katıldı.
Şarkıcı Yaşar İpek’in özel hayatını anlattığı iddiasıyla Seren Serengil’e açtığı boşanma davası yaklaşık 2 saat sürdü. Taraflar duruşma salonundan ayrı ayrı çıktı. Yaşar İpek, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
İpek, herhangi bir açıklama yapmayı reddederken Seren Serengil de duruşma çıkışı gazetecilere, ”Arkadaşlar dava dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı var. O yüzden açıklama yapmam yasak” ifadelerini kullandı.
Peki, neler olmuştu?
Yaşar İpek'in Serengil'e küfürler savurduğu olay ses kaydı ortaya çıkmıştı. Ses kaydının ardından açıklama yapan İpek'in söylediklerini duyan Seren Serengil, yanıt vermek için sosyal medyadan açtığı canlı yayın esnasında fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.