Seren Serengil ve Özbek çalışanın ifadeleri ortaya çıktı darp ettiği iddia edilmişti

Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşen haber Seren Serengil ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Tohma'nın Serengil'in yanında çalışan Özbek hizmetlisini dövdüğü oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu haberi okuyanların ağzı açık kaldı. Özbek çalışanın kan donduran iddiaları hakkında Serengil, anında canlı yayında açıklamalar yaptı, Tohma'nın sevgilisi değil arkadaşı olduğunu da söylemeden geçmedi.