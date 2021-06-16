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Seren Serengil 'Tapeleri var' dedi! Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı topa tuttu

Seren Serengil 'Tapeleri var' dedi! Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı topa tuttu

Mehmet Ali Erbil'in sitemkar sözleri sonrası çılgına dönen Seda Sayan ortaya attığı tecavüz suçlamasıyla ortalığı karıştırdı. Yaşanan kavgaya dahil olan Seren Serengil'in sözleri Sayan'ı çok kızdıracak.

Seren Serengil 'Tapeleri var' dedi! Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı topa tuttu

Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bir dönem yakın dostu olan Seda Sayan’ın arayıp sormadığını sitem ederek "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı." demişti.

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Seren Serengil 'Tapeleri var' dedi! Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı topa tuttu

Geçirdiği zorlu günlerde yakın dostu tarafından yalnız bırakılan Erbil "Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı." ifadelerini kullanmıştı. 

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Seren Serengil 'Tapeleri var' dedi! Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı topa tuttu

Hastane sürecinde yanında olan dostlarını sayan Erbil "Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar” açıklamasında bulunmuştu.

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Seren Serengil 'Tapeleri var' dedi! Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı topa tuttu

Hafta sonu estetik kliniğine giden Erbil, sitemkar sözleri sonrasında 'Fransız Askısı' yaptıran Sayan'a gönderme yaparak "Seda Sayan'a benzemeye geldim" demişti.

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