Seren Serengil Özbek bakıcısını dövdüğü iddialarına canlı yayında cevap verdi
Seren Serengil ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Rahman Tohma, Beyaz Tv'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katıldı. Seren Serengil, Özbek bakıcısını darp ettiği ve ormana attığı iddialarına dair açıklamalar yaptı.
Koronavirüs salgını, magazin dünyasını da birbirine kattı. Seren Serengil'in sevgilisi olduğu söylenen Mustafa Rahman Tohma ile Özbek bakıcısını dövdüğü, ormana attığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir anda sosyal medya da karıştı ve Seren Serengil, Twitter'da TT listesine birinci sıraya oturdu.
İddialara göre Seren Serengil, koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcısını darp etti ve ormana bıraktı, ardından sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundu. Serengil'in bu darp olayını ise tek başına yapmadığı Yaşar İpek ile hala evli olmasına rağmen beraber yaşadığı söylendiği sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Özbek bakıcıyı darp ettiği iddia edildi.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından biri olan Seren Serengil, herkesi şoke eden bu iddialara yakın arkadaşı olduğunu söylediği Mustafa Rahman Tohma ile beraber cevap verdi. Bugünkü canlı yayına Tohma ile beraber çıkan Serengil, ilk olarak avukatı Esennur Ezgi'nin açıklamalarını yayınlattırdı.
Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi'nin açıklamaları ise canlı yayında şu şekilde yer aldı:
Özbek bakıcının evli olmasına rağmen sevgilisi varmış: ''Müvekkilim Sn.Seren Serengil ve Özbek asıllı bayan ile ilgili olarak bugün basında çıkan haberler yalan ve iftira içerikli olup tamamen kurgudan ibarettir. Bahsi geçen bayanın evli, çocuklu ve ailesi yurtdışında olmasına rağmen ülkemizde sevgilisi olduğunu ayrıldığı günden bir gün önce müvekkilim öğrenmiştir. Şöyle ki bahsi geçen bayanın bir adamla konuşmasına müvekkilim şahit olmuş bana o parayı geri ver sen kadın parası mı yiyiyorsun, yarın geliyorum, paramı hazırla, senin her şeyin yalanmış" şeklindeki sözlerinden müvekkilim konuştuğu kişinin sevgilisi olduğu kanaatine varmıştır.''