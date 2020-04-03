Seren Serengil Özbek bakıcısını dövdüğü iddialarına canlı yayında cevap verdi

Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi'nin açıklamaları ise canlı yayında şu şekilde yer aldı:

Özbek bakıcının evli olmasına rağmen sevgilisi varmış: ''Müvekkilim Sn.Seren Serengil ve Özbek asıllı bayan ile ilgili olarak bugün basında çıkan haberler yalan ve iftira içerikli olup tamamen kurgudan ibarettir. Bahsi geçen bayanın evli, çocuklu ve ailesi yurtdışında olmasına rağmen ülkemizde sevgilisi olduğunu ayrıldığı günden bir gün önce müvekkilim öğrenmiştir. Şöyle ki bahsi geçen bayanın bir adamla konuşmasına müvekkilim şahit olmuş bana o parayı geri ver sen kadın parası mı yiyiyorsun, yarın geliyorum, paramı hazırla, senin her şeyin yalanmış" şeklindeki sözlerinden müvekkilim konuştuğu kişinin sevgilisi olduğu kanaatine varmıştır.''