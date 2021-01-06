Seren Serengil mide ameliyatlarından pişman! Hastalığını ilk kez anlattı

Mide ameliyatından sonra...: "Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var yani devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Ben bunun bu kadar çok olabileceğini düşünmezdim. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum.''