Seren Serengil mide ameliyatlarından pişman! Hastalığını ilk kez anlattı
Seren Serengil mide ameliyatlarının ardından 46 kiloya kadar düştü. Mide ameliyatlarından pişman olduğunu söyleyen Serengil, hastalığını ilk kez açık açık anlattı.
Seren Serengil, 70 kilodan 46 kiloya düştü ve bir anda hastalandı. Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Serengil, durumunun ciddi olduğunu hatta tedavi olmazsa gelecek yaza çıkamayacağını söyledi. Son olarak ise Serengil, yeni bir tedaviye başladı.
Seren Serengil, ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına karşı haftanın 3 günü hastanede yatarak serum alacak. Seren Serengil yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlattı. Seren Serengil, sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Mide ameliyatından sonra...: "Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var yani devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Ben bunun bu kadar çok olabileceğini düşünmezdim. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum.''
8 öğün ana yemek yiyorum: ''Ben günde 8 öğün falan ve her öğünümde de baya ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor. Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler yediğiniz çıkıyor ve gidiyor. Maalesef ben bunu yaşıyorum. İlk önce mide ameliyatı oldum 5-6 yıl önce.''