Seren Serengil mahkemede aylık gelirini açıkladı 'Can Tanrıyar'dan şiddet gördüm'

Seren Serengil ve Can Tanrıyar arasındaki gerilim mahkemeye taşındı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil katıldı.Can Tanrıyar'ı ise avukatı temsil etti. Seren Serengil, mahkeme çıkışı açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı. Mahkeme esnasında da aylık gelirinin ne kadar olduğunu açıkladı.