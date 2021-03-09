Seren Serengil mahkemede aylık gelirini açıkladı 'Can Tanrıyar'dan şiddet gördüm'
Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil, hakim karşısına çıktı. Serengil'in açıklamaları çok konuşulacak cinsten...
Seren Serengil ve Can Tanrıyar arasındaki gerilim mahkemeye taşındı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil katıldı.Can Tanrıyar'ı ise avukatı temsil etti. Seren Serengil, mahkeme çıkışı açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı. Mahkeme esnasında da aylık gelirinin ne kadar olduğunu açıkladı.
Seren Serengil, kimlik sorgusunda sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi. Sanık Serengil savunmasında, 17 yıldır televizyonda program yaptığını belirterek Can Tanrıyar ile yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Can Tanrıyar'ı bu camiadan tanıyorum. Sabah programı yaptığım sırada müştekinin eski eşi Petek Dinçöz'ü yayınlamamı istemişti. Ayrılma kararı aldığı için müşteki eski eşini sürekli tehdit ediyormuş. Şantaj uyguluyormuş.''
''Petek Dinçöz bu iddialarla ana habere kadar çıktı. Hatta Cumhurbaşkanı'nın eşinden de yardım istedi. Sonra müşteki Petek hanımın annesiyle ilgili asılsız iddialarda bulunmaya başladı.''
''Petek hanımı hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansıdı. Müştekinin eskiden beri basını ve medyayı tanıdığı için yönlendirme yaptığı yönünde haberler çıktı."