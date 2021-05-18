Seren Serengil iddialı mayosuyla sosyal medyayı salladı sere serpe poz!

Seren Serengil, bir süredir beraber olduğu ve evleneceğini söylediği Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'de tatil yapıyor. Sağlık sorunları nedeniyle Söylemezsem Olmaz programına ara veren Serengil, tatilin keyfini çıkarırken çalışmayı da ihmal etmedi.