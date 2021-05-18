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Seren Serengil iddialı mayosuyla sosyal medyayı salladı sere serpe poz!

Seren Serengil iddialı mayosuyla sosyal medyayı salladı sere serpe poz!

Seren Serengil kendi ürünleri için kamera karşısına geçti. Mayosuyla verdiği sere serpe pozu sosyal medyayı salladı.

Seren Serengil iddialı mayosuyla sosyal medyayı salladı sere serpe poz!

Seren Serengil, bir süredir beraber olduğu ve evleneceğini söylediği Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'de tatil yapıyor. Sağlık sorunları nedeniyle Söylemezsem Olmaz programına ara veren Serengil, tatilin keyfini çıkarırken çalışmayı da ihmal etmedi.

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Seren Serengil iddialı mayosuyla sosyal medyayı salladı sere serpe poz!

50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu. Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yaptı.

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Seren Serengil iddialı mayosuyla sosyal medyayı salladı sere serpe poz!

 Siyah yırtmaç detaylı mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü sunucu, sere serpe poz verdi.

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Seren Serengil iddialı mayosuyla sosyal medyayı salladı sere serpe poz!

Seren Serengil'in bu pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

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