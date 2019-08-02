Seren Serengil hamile ama yüksek sesle konuşması dahi yasak!

Anne olmayı her fırsatta çok istediğini belirten Seren Serengil, doktorun yasaklarına uymak için oldukça çaba sarfediyor. Öyle ki stres olmaması gereken Serengil'in yüksek sesle konuşması bile yasak. Ayrıca Serengil, riskli hamileliği nedeniyle bir buçuk ay tekerlekli sandalye ile yaşayacak.