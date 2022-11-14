Seren Serengil dayanamadı teröristin fotoğrafını paylaşıp isyan etti! 'Hepsi sınır dışı edilsin'
İstanbul, Taksim'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir PKK tarafından özel olarak yetiştirildiği ve Suriye uyruklu olduğu ortaya çıktı. Seren Serengil, Suriyeli terörist Ahlam Albashir'in fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan isyan etti.
Suriye uyruklu Ahlam Albashir dün Taksim'de dehşeti yaşattı. Bombalı saldırıda 6 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Bombayı Taksim'de bir banka bırakıp kaçan terörist yakalandı. Teröristin fotoğrafları basına da sızdı.
Seren Serengil de PKK tarafından özel olarak yetiştirildiğini itiraf eden teröristin fotoğrafını paylaşarak isyan etti.
"Suriyelileri istemiyoruz bu ülkede"
Serengil paylaşımında "Biz TC vatandaşı olarak Türkiye'ye girerken ve çıkarken aranıyoruz. Biz bu Suriyelileri istemiyoruz bu ülkede ya.
"Bunlara cezaevi beş yıldızlı otel olur"
Bak başımıza ne geldi hepsi sınır dışı edilsin. Bunlara cezaevi beş yıldızlı otel olur" dedi.