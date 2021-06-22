Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Bikini halinde kemikleri sayılıyor
Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşıp hastanelik olan Serengil, koltuğunu Deniz Akkaya’ya kaptırmamak için ameliyatını sezon finaline kadar erteleyerek Söylemezsem Olmaz programına katılmıştı.
Su içmediği için ve geçirdiği zayıflama operasyonlarının ardından safra kesesinde ve böbreklerinde sorun yaşadığı öğrenilen Serengil, son olarak yine sağlığını hiçe sayarak ve ameliyatını daha ileri bir tarihe ertelemişti.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's'de görüntülenen Serengil'in annesi Nevin Teoman, kızının sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.
Kızının zor günler geçirdiğini açıklayan Nevin Teoman, "Seren'in bu durumu beni çok üzüyor maalesef. Beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Şu anda iyi." demişti.