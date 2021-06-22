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Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Bikini halinde kemikleri sayılıyor

Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Bikini halinde kemikleri sayılıyor

Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı.

Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Bikini halinde kemikleri sayılıyor

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşıp hastanelik olan Serengil, koltuğunu Deniz Akkaya’ya kaptırmamak için ameliyatını sezon finaline kadar erteleyerek Söylemezsem Olmaz programına katılmıştı. 

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Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Bikini halinde kemikleri sayılıyor

Su içmediği için ve geçirdiği zayıflama operasyonlarının ardından safra kesesinde ve böbreklerinde sorun yaşadığı öğrenilen Serengil, son olarak yine sağlığını hiçe sayarak ve ameliyatını daha ileri bir tarihe ertelemişti. 

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Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Bikini halinde kemikleri sayılıyor

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's'de görüntülenen Serengil'in annesi Nevin Teoman, kızının sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.

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Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Bikini halinde kemikleri sayılıyor

Kızının zor günler geçirdiğini açıklayan Nevin Teoman, "Seren'in bu durumu beni çok üzüyor maalesef. Beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Şu anda iyi." demişti.

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