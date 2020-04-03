Seren Serengil Beyaz TV'de Özbek bakıcısını dövdüğü iddiaları için konuştu
Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın evdeki bakıcıyı dövüp ormana attıkları öne sürüldü. , Beyaz Tv'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının katılan Seren Serengil ve erkek arkadaşı iddialar için konuştu
Koronavirüs salgını, magazin dünyasını da birbirine kattı. Seren Serengil'in sevgilisi olduğu söylenen Mustafa Rahman Tohma ile Özbek bakıcısını dövdüğü, ormana attığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir anda sosyal medya da karıştı ve Seren Serengil, Twitter'da TT listesine birinci sıraya oturdu.
İddialara göre Seren Serengil, koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcısını darp etti ve ormana bıraktı, ardından sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundu. Serengil'in bu darp olayını ise tek başına yapmadığı Yaşar İpek ile hala evli olmasına rağmen beraber yaşadığı söylendiği sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Özbek bakıcıyı darp ettiği iddia edildi.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından biri olan Seren Serengil, herkesi şoke eden bu iddialara yakın arkadaşı olduğunu söylediği Mustafa Rahman Tohma ile beraber cevap verdi. Bugünkü canlı yayına Tohma ile beraber çıkan Serengil, ilk olarak avukatı Esennur Ezgi'nin açıklamalarını yayınlattırdı.
Sevgilim değil: Seren Serengil, ''Mustafa, çok yakın arkadaşım. Benim hiç akrabam yok yalnızca annem var. Sevgili iddiaları doğru değil, ailesini de tanıyorum'' diyerek Mustafa Tohma'nın sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı.