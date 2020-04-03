Seren Serengil Beyaz TV'de Özbek bakıcısını dövdüğü iddiaları için konuştu

İddialara göre Seren Serengil, koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcısını darp etti ve ormana bıraktı, ardından sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundu. Serengil'in bu darp olayını ise tek başına yapmadığı Yaşar İpek ile hala evli olmasına rağmen beraber yaşadığı söylendiği sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Özbek bakıcıyı darp ettiği iddia edildi.