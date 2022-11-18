Seren Serengil annesinin evini üstüne aldı üvey kardeşleriyle ilgili sözleri şoke etti! 'Evli adamlarla...'

Seren Serengil, Hadise ve Gülşen'den sonra annesi Nevin Teoman ile de davalık oldu. Ünlü isim hakkındaki iddialara göre annesinin vasiyetini yazdıran Serengil Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairenin tapusunu kendi üzerine aldı.