Seren Serengil annesinin evini üstüne aldı üvey kardeşleriyle ilgili sözleri şoke etti! 'Evli adamlarla...'
Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın tüm masraflarını karşılayacağını belirtip 30 milyonluk evin tapusunu üzerine geçirdiği iddiasıyla gündeme geldi. Annesiyle davalık olan Serengil iddiaları anında yalanladı. Serengil bununla da kalmadı ve üvey kardeşleri hakkında canlı yayında söyledikleriyle dumura uğrattı.
Seren Serengil, Hadise ve Gülşen'den sonra annesi Nevin Teoman ile de davalık oldu. Ünlü isim hakkındaki iddialara göre annesinin vasiyetini yazdıran Serengil Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairenin tapusunu kendi üzerine aldı.
"Kızım beni kandırdı"
Anne Teoman bunun üzerine mahkemeye koştu. Teoman, “Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi.” diyerek dilekçe verdi.
Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını iddia etti.
Üvey kardeşleriyle ilgili sözleri şoke etti
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz canlı yayınında iddiaları yalanlarken üvey kardeşleri hakkında şoke eden sözler söyledi.