Seren Serengil ağlaya ağlaya ameliyata gitti Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Seren Serengil, Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programından bir süreliğine ayrıldı. 46 kiloya kadar düşen Serengil, ameliyat olmak için yola çıktı.
Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında veda etti. Mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan hatta 46 kiloya kadar düşen Serengil, yeniden sağlığına kavuşmak için ameliyat olacak.
Söylemezsem Olmaz programının bugün yayınlanan canlı yayında duygusal anlar yaşayan Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle ameliyat olması gerektiğini bunun için de şehir dışına çıkacağını söyledi. Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, şunları söyledi:
"Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik."
Bircan Bali ise Seren Serengil'in ciddi bir ameliyat geçireceğini ama bunun öncesinde uçağı kaçırmayı göze alarak köpeklerini görmek için eve gideceğini söyledi.