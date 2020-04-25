Serdar Ortaç'tan skandal itiraflar Demet Akalın Ebru Gündeş'le arasını bozmuş

''Aylar sonra Demet, Ebru'ya 'Aman Reza içeri girdi, ben neden arayayım Ebru'yu dedi' demiş güya. Bunu da bana anlatan dedikoducu bir çocuk, bana böyle anlattı. Ebru da bunu benim söylediğime inanıp havaalanında yüzüme bile bakmadı. O günden beri yüzüme bakmıyor. ''Merhaba'' desem selamımı almıyor. O yüzden o arkadaşlık öyle çöpe gitti.''

İşte Serdar Ortaç'ın açıklamaları