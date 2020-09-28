Serdar Ortaç'tan nafaka açıklaması devlete olan borcunu da yapılandırdı

Kuliste soruları yanıtlayan Serdar Ortaç, pandemi sonrası değişen eğlence yaşamını değerlendirdi. Ortaç, geçen günlerde sevgilisi Seçil Gür’le stüdyoda çalışırken çektiği videoyu ''Hadi buna da bir kulp bul bakalım'' notuyla yayınlamıştı. Ortaç’ın Mustafa Ceceli’yle beraber paylaştığı fotoğraf da merak uyandırdı.