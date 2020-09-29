Serdar Ortaç'tan esprili paylaşım! Takipçilerini gülümsetti
Son günlerde maddi zorluk çeken Serdar Ortaç sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla hem moral buldu hem de takipçilerini gülümsetti.
Son günlerde yaptığı çarpıcı açıklamalarla sürekli gündem olan Serdar Ortaç bu kez de sosyal medya hesabından kendisine tıpatıp benzeyen bir Japon askerinin fotoğrafını kendini etiketleyerek paylaştı.
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Ünlü şarkıcı, ‘Serdar Ortaç 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken’ açıklamalı gönderisini paylaşarak takipçilerini gülümsetti.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde maddi zorluklarla gündeme gelen Serdar Ortaç, borçlarıyla ilgili samimi açıklamalara imza atmıştı.
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Ünlü popçunun geçen yıl boşandığı İrlandalı Model Chloe Loughnan, kendisine nafaka ödemesinin yapılmamasından dert yanmıştı. Ortaç ise bu açıklamaya "Toparladıkça gönderiyorum. Anlayış gösteriyor. Devlete borcum var onu yapılandırmaya alacaklar konuştum" demişti.
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