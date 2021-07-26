Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a mesaj: Şeytan görsün yüzünü!

İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Bugüne kadar Chloe'ye 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü" yanıtını verdi.