Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a mesaj: Şeytan görsün yüzünü!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak açıklama... Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a "Şeytan görsün yüzünü!" diye seslendi.
İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili sorulara yanıt verdi. Bugüne kadar Chloe'ye 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü" yanıtını verdi.
Olay yaratacak açıklamalar
İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
2019 yılında anlaşmalı boşanan çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Pandemi döneminde eşine verdiği sözleri yerine getiremeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu.
Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.