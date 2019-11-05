Serdar Ortaç'ın yeni aşkı Seksenler'in yıldızı Leman Davran çıktı Chloe'den boşanmıştı
Chloe Loughnan'dan boşanmanın ardından Serdar Ortaç, Seksenler dizisinin yıldızı Leman Davran ile yeni bir aşka yelken açtı.
İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2 ay önce 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmanın ardından çeşitli iddialarla gündeme gelen Ortaç, yeni aşkı ve itirafıyla herkesi şaşırttı.
111
Son olarak eski eşi Chloe Loughnan'ın evlilikleri ve kendisi hakkında konuşmaması için konuşma yasağı aldırmasıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, Etiler'de bir mekanda sahne aldı.
211
Sahnede izleyicilerle ara ara sohbet eden Ortaç, sağlığı için ''Turp gibiyim'' derken yeni sevgilisini de itiraf etti.
.
311
Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek aşka küsmediğini belirtti.
411