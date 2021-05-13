Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'den yıllar sonra gelen itiraf! 'Kendime kızgındım'
Serdar Ortaç'la aşk yaşayan şarkıcı Seçil Gür, geçtiğimize günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Uzun bir süredir ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile aşk yaşayan Seçil Gür, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geçmiş yıllardaki halini eleştiren Gür, şu ifadeleri kullandı:
''Uzun uzun zaman önce her gün değişiyordum aynı ay, hatta hafta içinde. Bazen sarışın oluyordum, saçıma göre kıyafet bakıyordum. Bazen de turuncu oluyordum. Gidip yeşil ne varsa bulup, aldığımı hatırlıyorum. Siyaha boyayıp, griye de takmışlığım var.''
''Onlarca, yüzlerce kıyafetime uygun saat, ayakkabı, çanta, takı... Üniversitede arkadaşlarım hatırlar belki. Her gün başka kıyafet, her gün solaryum...''
''Dışımla o kadar meşguldüm ki içimi, iç sesimi hiç duyamadan geçiyormuş günler... Sonra yukarıdan bir uyarı geldi, iç sağlığın kıymeti fikri düştü aklıma.''