Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'den yıllar sonra gelen itiraf! 'Kendime kızgındım'

''Uzun uzun zaman önce her gün değişiyordum aynı ay, hatta hafta içinde. Bazen sarışın oluyordum, saçıma göre kıyafet bakıyordum. Bazen de turuncu oluyordum. Gidip yeşil ne varsa bulup, aldığımı hatırlıyorum. Siyaha boyayıp, griye de takmışlığım var.''