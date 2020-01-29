Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan estetik mağduru oldu yeni hali çok fena
Chloe Loughnan, bir AVM'de görüntülendi. Serdar Ortaç'ın eski eşi Loughnan'ın şişen yüzü herkesi şaşkına çevirdi, estetik mağduru olduğu iddia edildi.
Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalmanın ardından ani bir karar ile boşanan Chloe Loughnan, önceki gün Maslak'taki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Her zaman fit görüntüsü ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Loughnan, bu sefer şişen yüzü ile dikkat çekti.
Kanal D ekranlarında yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Chloe Loughnan estetik kurbanı oldu. Elmacık kemiklerinin üzerine ve gözaltına dolgu yaptıran Chloe'nin yüzü oldukça şişti.
Bir defile için Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın kendisine şarkı yaptığı yönündeki haberler için "Gerçekten mi? Bundan haberim yoktu, daha yeni geldim Türkiye'ye. Merak ettim şarkıyı, ama dinlemedim" dedi.
Geçtiğimiz hafta bir mekandan çıkarken görüntülenen Serdar Ortaç, "Chloe ile boşandıktan sonra kendisine şarkı yazdınız mı?" sorusuna "Evet boşandıktan sonra kendisi için bir kaç şarkı yazdım" cevabını vermişti.