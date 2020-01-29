Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan estetik mağduru oldu yeni hali çok fena

Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalmanın ardından ani bir karar ile boşanan Chloe Loughnan, önceki gün Maslak'taki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Her zaman fit görüntüsü ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Loughnan, bu sefer şişen yüzü ile dikkat çekti.