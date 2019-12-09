Serdar Ortaç'ın Erdoğan ile ilgili sözleri gündemi salladı: Söyleyince beni linç ediyorlar

Muhalifler tarafından lince uğradığını söyleyen şarkıcı Serdar Ortaç, "Ülkemizin dünyada yükselişte olmasında Erdoğan’ın katkısı büyük. Şu an Türkiye’de lider olarak bir tek Erdoğan var. Cumhurbaşkanımızı hem kişiliğinden, hem icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyorum ve takdir ediyorum” diye konuştu.