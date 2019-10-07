Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a ne kadar tazminat ödeyeceği belli oldu

2014 Yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık evliliklerini tek celseyle 5 dakika içinde bitirmişlerdi. Boşanmanın ardından Ortaç'ın Chloe'ye ne kadar tazminat ödeyeceği konuşuluyordu ki ortaya çıkan tazminat ücreti ağızları açık bıraktı.