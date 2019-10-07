Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a ne kadar tazminat ödeyeceği belli oldu
Geçtiğimiz aylarda boşanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ödeyeceği tazminat belli oldu.
2014 Yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık evliliklerini tek celseyle 5 dakika içinde bitirmişlerdi. Boşanmanın ardından Ortaç'ın Chloe'ye ne kadar tazminat ödeyeceği konuşuluyordu ki ortaya çıkan tazminat ücreti ağızları açık bıraktı.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programın haberine göre Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a tazminat ödemesine karar verildi. Ortaç, çocuğunun olmamasına rağmen eski eşine tam 1 milyon TL tazminat ödeyecek. Net geliri tam bilinmeyen Ortaç, tazminatı taksit taksit ödeyecek.
Tek celsede boşanmışlardı: 2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 9 Ağustos'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift, duruşma sonrası adliyeden el ele çıkarak "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.
İstanbul'a döndü: Ayrılık sonrası memleketi İrlanda'ya giden Chloe, yeniden İstanbul'a döndü.