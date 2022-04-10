Serdar Ortaç'ı görmek istemiyorum! Karabiberim'in İlknur Soydaş gören tanıyamadı: Yıllarca tedavi gördüm

İlknur Hanım uzun süredir ekranlardan uzaksınız, neler yapıyorsunuz?

Gelen teklifler oluyor, senaryolar okuyorum. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyorum.

Oyunculuğu bırakmadınız yani...

Tabii ki bırakmadım. Ekrandan uzak kaldığım dönemde teklifler geldi ama beni heyecanlandıran işler olmadı. Kariyerimin ilk yıllarında, gençlik dönemlerinde senaryoları pek okumazdım ama şansıma hemen hemen her işim tuttu. Şimdi ise aksine senaryoyu okuduğumda işin tutup tutmayacağını daha iyi görebiliyorum. Çok göz önünde olup da her işi kabul etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Gelen teklifleri kabul etmeyince de şöyle bir durum oluyor; 'İlknur iş beğenmiyor', 'Oyunculuğu bıraktı' gibi algı oluşuyor... Durum tabi bundan çok daha farklı.