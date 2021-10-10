Serdar Ortaç yasağı! İlk kez itiraf etti VJ Bülent'in son halini gören tanıyamadı: 8 aydır yastayım
Bir dönemin en çok takip edilen ve tanınan VJ'lerinden olan Bülent Çarıkçı'nın son hali görenleri şaşırttı. VJ Bülent'in Serdar Ortaç itirafı herkesi şaşırttı.
90’ların en ünlü VJ’lerinden biri Bülent Çarıkçı’ydı. Dönemin en çok izlenenleri arasında olan VJ Bülent, yıllar sonra ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Eda Solmaz'a konuşan VJ Bülent itiraflarıyla şaşırttı.
VJ Bülent’in VJ’liğe ulaşan yol hikayesi ise konservatuvarda başlıyor. Bülent hayat yolculuğunu "Annem ve babam İstanbul’da çalıştıkları için ilkokul 4’e kadar Trakya’daydım. Yıllarca bana babaannem baktı. Tek çocuğum. Kendimize yeten bir hayattı. Sonra ailem beni İstanbul’a aldı. Ergenlik yıllarımda tiyatrolara gitmeye başladım." sözleriyle anlattı.
"Tiyatro bir tutkuya dönüştü ve konservatuvar sınavlarına girdim" diyen Bülent "Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi’ni kazandım ve bir yıl orada okudum. Ardından yatay geçişle Mimar Sinan Üniversitesi’ne geldim. Hocalarım Müşfik Kenter, Cihan Ünal, Zeliha Berksoy gibi değerli isimlerdi." ifadelerini kullandı.
Bülent "Devlet tiyatrosunda yevmiyeli oyuncu olarak rol almaya başladım. Fakat daha başka işlerde de çalışmak istiyordum. Bir gün Ayşin diye bir arkadaşım ‘Kral TV diye kanal açıldı, sunucu arıyorlar’ dedi. 10 gün geçti, arkadaşım Figen’e bu işi hatırlattım." dedi.