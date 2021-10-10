Serdar Ortaç yasağı! İlk kez itiraf etti VJ Bülent'in son halini gören tanıyamadı: 8 aydır yastayım

Bülent "Devlet tiyatrosunda yevmiyeli oyuncu olarak rol almaya başladım. Fakat daha başka işlerde de çalışmak istiyordum. Bir gün Ayşin diye bir arkadaşım ‘Kral TV diye kanal açıldı, sunucu arıyorlar’ dedi. 10 gün geçti, arkadaşım Figen’e bu işi hatırlattım." dedi.