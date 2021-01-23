Serdar Ortaç ve Seçil Gür'ün cinsellik itirafı bomba! Serdar Ortaç tepki çekti

Son dönemlerde gelirinde ciddi bir düşüş olduğunu ve borçlarını ödeyebilmek için devlet bankasından kredi çekmek zorunda olduğunu ifade eden Ortaç, "Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası 'Sen, Serdar Ortaç'sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...' diyerek borcumu sekiz ay erteledi. Ama özel banka olsa belki donumu alırdı" şeklinde konuştu.