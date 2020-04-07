Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Bakın gayrimenkullerini kime bıraktı?
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Seçil Gür aşkı yaşayan ancak daha sonra Instagram'dan ayrıldıklarını duyuran Serdar Ortaç, vasiyetini açıklayarak gayrimenkullerini kime bırakacağını duyurdu.
5 sene evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda genç şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat geçen günlerde Instagram hesabından ayrıldıklarını duyurdu.
Korona virüs şüphesiyle gittiği hastanede test yaptırdığını ve testin negatif çıktığını söyleyen ünlü popçu, sosyal medya hesabından attığı story ile Seçil Gür'den ayrıldıklarını duyurdu. Önceki akşam evinde canlı yayın yapan Ortaç, sevenlerine vasiyetini açıkladı.
"Yeğenlerime ve çalışanlarıma bırakıyorum": Instagram üzerinden hayranlarıyla canlı sohbet gerçekleştiren popçu, çocuğu olmadığı için üzerine kayıtlı olan evlerini yeğenlerine ve çalışanlarına bırakacağını dile getirdi.
Serdar Ortaç Kimdir?
16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi.