Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı aylık gideri ve 30 milyonluk evi olay!
Koronavirüs sebebiyle konserleri iptal olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde maddi zorluk yaşadığını açıklamıştı. Ortaç, şimdi de vasiyetini açıkladı. Serdar Ortaç'ın aylık gideri ise duyanların dudağını uçuklattı.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasını engellemek adına alınan tedbirlerden biri de tabiki tüm etkinliklerin iptal edilmesi oldu. Ünlü şarkıcıların da bu kapsamda konserleri iptal oldu. Koronavirüs sebebiyle sahne alamayan Serdar Ortaç da maddi zorluk yaşamaya başladığını söyledi.
Hatta Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde aylık 120 bin TL olan kredisini ödeyemediğini söyleyerek maddi sıkıntısını itiraf etti. Ekonomik zorluklar yaşamaya başlayan Ortaç, son durumunu ise Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı programda anlattı.
2. Sayfa programına samimi itiraflarda bulunan Ortaç, vasiyetini de açıkladı. Asiye Acar ile görüntülü konuşma yapan Ortaç, şunları anlattı:
"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin. Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım."
"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim. Yine kazanacağım.''