Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı aylık gideri ve 30 milyonluk evi olay!

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasını engellemek adına alınan tedbirlerden biri de tabiki tüm etkinliklerin iptal edilmesi oldu. Ünlü şarkıcıların da bu kapsamda konserleri iptal oldu. Koronavirüs sebebiyle sahne alamayan Serdar Ortaç da maddi zorluk yaşamaya başladığını söyledi.