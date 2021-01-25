Serdar Ortaç tepki çekti! Sevgilisi Seçil Gür'le cinsellik itirafı olay yarattı
Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'le cinsellik itirafı olay yarattı. Ortaç'ın kredi borcunun ertelenmesi ise tepkilere neden oldu.
Posta gazetesine verdiği röportajda özel hayatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ismini vermediği bir devlet bankasıyla ilgili itirafı sosyal medyada büyük tepki çekti.
Son dönemlerde gelirinde ciddi bir düşüş olduğunu ve borçlarını ödeyebilmek için devlet bankasından kredi çekmek zorunda olduğunu ifade eden Ortaç, "Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası 'Sen, Serdar Ortaç'sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...' diyerek borcumu sekiz ay erteledi. Ama özel banka olsa belki donumu alırdı" şeklinde konuştu.
Röportajı devamında kötü alışkanlıklarından dolayı maddi anlamda ciddi kayıplar yaşadığını belirten Ortaç, şöyle devam etti:
"Zamanında çok yatırım yaptım. Oturduğum evin tüm sokağı, tüm mahalle benimdi. Eski Ali Sami Yen'in yanında 12 katlı plazam vardı. Babadan kalma fabrika... O hala duruyor şükür.''