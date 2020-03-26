Serdar Ortaç Seçil Gür aşkında flaş gelişme! Instagram hesabından duyurdu
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşk yaşadığı Seçil Gür ile ayrıldığını duyurdu. Gür, ise ayrıldıklarını Instagram'dan öğrendiğini söyledi.
2019 yılının ortalarında eşi İrlandalı model Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan ünlü popçu Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. Serdar Ortaç, dün korona virüs testi için hastaneye giderken çektiği videoda 'Hastaneye yalnız gidiyorum' dedi. Ortaç, bu sözlerin ardından Seçil Gür ile ayrıldıklarını duyurdu.
"İlişkim bitti": Kendisine bronşit teşhisi konulduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, Seçil Gür’le ayrıldıklarını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu: “Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir.”
"Hastalığı ruh halini etkilemiş": Şarkıcı Seçil Gür, ilişkilerinin bittiğini atılan story ile öğrendiğini belirtirken, hastane dönüşü evine gittiğini ve orada konuştuklarını söyledi. Gür, "Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.
1,5 ay önce bir mekan çıkışı basın muhabirlerine yakalanan çift, daha sonra ilişkilerini doğrulamış, ve beraberliklerini ilan etmişti. Ortaç, Seçil Gür ile kimyalarının uyuştuğunu ifade edip her şeyin yolunda gittiğini söylemişti.