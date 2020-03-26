Serdar Ortaç Seçil Gür aşkında flaş gelişme! Instagram hesabından duyurdu

"Hastalığı ruh halini etkilemiş": Şarkıcı Seçil Gür, ilişkilerinin bittiğini atılan story ile öğrendiğini belirtirken, hastane dönüşü evine gittiğini ve orada konuştuklarını söyledi. Gür, "Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.