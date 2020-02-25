Serdar Ortaç Seçil Gür aşkı doludizgin! Çocuk açıklaması olay oldu
Bir mekan çıkışında objektiflere şarkıcı Seçil Gür ile yakalanan ünlü popçu Serdar Ortaç, katıldığı bir lansmanda özel açıklamalarda bulundu. Seçil Gür ile lansmana katılan Ortaç'tan çok özel çocuk açıklaması geldi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 senesinde evlendiği İrlandalı Chloe Loughnan ile birkaç ay önce tek celsede boşandı. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında bir kadınla yakalanan Ortaç'ın Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Daha sonraki günlerde muhabirlere konuşan Ortaç, 'kimyalarının uyuştuğunu' ve aşklarının iyi gittiğini belirtti.
Seçil Gür ile Bebek'te düzenlenen 'Kendini Fark Et' lansmanına katılan ünlü şarkıcı Ortaç'a doğum günü sürprizi yapıldı. 50’nci yaş günü pastasını kesen şarkıcı, “Geriye dönüp baktığımda birçok hata yaptığımı fark ettim ve birçok ders çıkardım” dedi.
"Belki evlat ediniriz, belki çocuk yaparız": Ortaç, “Yeniden evlenir misiniz” sorusuna “Mutlu olalım da evlilik eksik olsun. Birlikteliğimize reklam diyenler oluyor. Aşkı bile reklama alet eden onca kişi oldu ki insanlar beni de öyle zannediyor. Belki evlat ediniriz, belki de çocuk yaparız.” ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç Kimdir?
16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı.