Serdar Ortaç Seçil Gür aşkı doludizgin! Çocuk açıklaması olay oldu

"Belki evlat ediniriz, belki çocuk yaparız": Ortaç, “Yeniden evlenir misiniz” sorusuna “Mutlu olalım da evlilik eksik olsun. Birlikteliğimize reklam diyenler oluyor. Aşkı bile reklama alet eden onca kişi oldu ki insanlar beni de öyle zannediyor. Belki evlat ediniriz, belki de çocuk yaparız.” ifadelerini kullandı.