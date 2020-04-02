Serdar Ortaç paylaştı Demet Akalın isyan etti Safiye Soyman destek çıktı
Dün 'Bir çay demleyenim bile yok' diyerek taksi durağına giden Serdar Ortaç, tartışmaların ortasına düştü. Ortaç'ın Instagram paylaşımı da Demet Akalın'ı kızdırınca Safiye Soyman destek verdi.
Sevgilisi Seçil Gür ile sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak ayrılan Serdar Ortaç, kendisini tartışmaların ortasında buldu. Dün evde sıkılan Serdar Ortaç, karantinayı hiçe saydı ve evinin yakınındaki taksi durağına giderek oradan paylaşım yaptı.
Ortaç'ın koronavirüsü hiçe sayarak taksi durağına gitmesi ise büyük tepki çekince Ortaç, bugün Instagram'dan evde olduğunu belirten paylaşımlar yaptı bir de video çekti.
Uyarıları kulak ardı ederek, taksici esnafının ve kendi can sağlını hiçe sayan Ortaç, gelen eleştiriler üzerine ‘çark’ etti. Sosyal medya sayfasından yeni bir video yayınlayan şarkıcı, takipçilerine evde kalarak kitap okumalarını önerdi.
Ayrıca Serdar Ortaç, yine Instagram hesabından şu sıralar evden çıkamayan ünlülere gönderme yaparak şu notu paylaştı: