Serdar Ortaç konserinde sevenleriyle dertleşti! Sevgililerim, eşim hep sarışındı, artık esmer bir kızla...
Yazdığı şarkılarla müzik fabrikatörü olarak anılan pop müziğinin yıldızı Serdar Ortaç önceki akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin son gününde sahne aldı. Konserde hayranlarına kalbini açan Ortaç samimi açıklamalarda bulundu...
"Karabiberim" "Dansöz" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan, müzik fabrikatörü olarak anılan Pop müziğinin yıldızı Serdar Ortaç önceki akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin son gününde sahne aldı. Konserde sevenleriyle dertleşen Ortaç “Annem hep derdi ki; 'esmer kızlar çok güzel olurlar'. Benim sevgililerim hep sarışın oldu, karım da sarışındı. Artık esmer bir kızla evlenmek istiyorum” dedi. İşte haberin detayları...
Pop müziğin başarılı isimlerinden Serdar Ortaç, yıllar sonra Malatya’da konser verdi. 2014'te dünya evine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşanan ünlü şarkıcı, hayatına hep sarışın kadınların girdiğini belirtirken, özel hayatı hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin son gününde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı’nda Serdar Ortaç konseri vard
Dört gün süren festivalin seyirci sayısı üzerinden en kalabalık konserini veren 52 yaşındaki popçu, “Malatya konserimi hiç unutmayacağım” dedi.